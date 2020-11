I dat adina dapli smanatschas envers las autoritads. Tranter auter fatschentan snegaders da corona ed adversaris da las mesiras da corona l’Uffizi federal da la polizia Fedpol. Adina dapli persunas che na crain betg ch’i dettia il coronavirus, sa mussian prontas per commetter acts violents. Quai ha ina pledadra da fedpol confermà in rapport dal «Sonntags-Blick».

Las smanatschas sa drizzian cunzunt envers l’Uffizi federal da sanadad e politichers che stattan davantvart en connex cun la pandemia da corona. Fin uss haja dà mintgamai in pèr tschients smanatschas envers commembers da las autoritads aifer in onn. Quest onn hajan ins gia dumbrà passa milli smanatschas. Radund 40 da quellas hajan in connex direct cun la pandemia da corona.

Per gronda part sa tractia da manifestaziuns da malcuntentientscha u insultas. Tranteren dettia dentant er intginas smanatschas e constricziuns, uschia la pledadra da Fedpol envers il Blick da la dumengia. En quels cas vegnia examinà, sch'i sa tractia dad acziuns ch'èn relevantas al dretg penal e co ch'i stat cun la segirezza da las persunas attatgadas. Tut tenor cas, vegnia lura prendì mesiras.