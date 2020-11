Ils inscunters per Rumantschas e Rumantschs giuvens en la Bassa – las uschenumnadas «Scuntradas cumadaivlas» – vegnan normalmain organisadas pliras giadas ad onn da la Giuventetgna Rumantscha GiuRu. Pervia da corona n’han quellas dentant betg pli gì lieu. Actualmain tschertga l'associaziun tetgala alternativas per tuttina restar en contact in cun l’auter.

Cultura periclitada

Il president da la Giuventetgna Rumantscha Uolf Candrian declera ch’i saja donn da betg pli pudair far ils inscunters rumantschs. Gist per Rumantschs giuvens en la Bassa sajan las reglas da «Social Distancing» dal Cussegl federal fatalas. Sch’ins na possia betg pli celebrar la cultura ed il linguatg rumantsch tranter ils giuvens lura vegnia grev da mantegnair il liom cun la patria. Las «Scuntradas cumadaivlas» hajan adina mussà ch’i na vegn betg mo discurrì rumantsch cun ils geniturs a chasa mabain ch’i dettia anc blers giuvens che s’interesseschian da duvrar il linguatg publicamain.

Alternativa digitala

Per tuttina pudair mantegnair il contact tranter ils Rumantschs en la Bassa organisescha la Giuventetgna Rumantscha actualmain inscunters ch’èn parzialmain digitals via Zoom. Suenter l'inscunter digital dettia per quels che gughegian, era la pussaivladad da sa scuntrar suenter en ina bar u ustaria. Per il president Uolf Candrian saja cler che quai na saja betg in'alternativa cuntentaivla e tuttina chapeschian blers la situaziun. Cunquai ch’ins vivia actualmain uschia ni uschia mintgadi en ina tscherta isolaziun sajan ins cuntent cun mintga pussaivladad. El ha anc adina speranza ch’ins possia bainbaud puspè organisar scuntradas normalas. Dentant stoppia ins cunzunt ussa emprender da viver cun la situaziun.