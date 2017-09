Soluziun per in spazi aviatic segirà

La surveglianza da sgol svizra Skyguide ha demonstrà a Genevra co dronas pon vegnir integradas en l'avegnir segir ed effizient en il spazi aviatic.

Grazia als sistem U-Space pon dronas vegnir annunziadas, registradas ed identifitgadas tar la surveglianza da sgol, quai scriva Skyguide. La demonstraziun haja mussà ch'ils servetschs da la segirezza da sgol sajan pronts per il diever immediat da dronas. Partenari da project è er l’Uffizi federal d’aviatica civila. U-Space possia vegnì duvrà sco basa tecnica per ina reglamentaziun legala.

Sfidas entras popularitad da dronas

Ozendi sgolan millis dronas privatas ma er commerzialas per il spazi aviatic enturn. Uss dovria quai soluziuns co segirar enavant il spazi aviatic. En Svizra dovria quai per exempel lubientschas per sgular en la vischinanza da plazzas aviaticas. Controllar quests scumonda na saja dentant betg.

