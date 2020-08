En il Calfeisental en il chantun Son Gagl èn trais persunas mortas tar ina disgrazia da canyoning. Ina persuna è anc adina sparida.

La Polizia chantunala supona ch'er quella persuna è morta tar l'accident. La tschertga cuntinuescha.

Tar ils pertutgads sa tracti da turists spagnols. Els èn stads da viadi privat.

La disgrazia è capitada mesemna saira enturn las 19:00 uras en la Parlitobelschlucht.

Mesemna saira a las 19:00 uras èn ils umens stads da viadi sin ina tura da canyoning en la Parlitobelschlucht. Suenter in ferm urizi en la regiun, èn ils quatter umens vegnids annunziads sco sparids, perquai ch'els n'èn betg cumparids sco fatg giu tar in punct da sentupada. Trais dad els han ins lura chattà la notg passada mort. In quart um è anc adina sparì, scriva la Polizia chantunala dal Son Gagl en sia communicaziun.

Durant la notg èn radund 100 forzas da segirezza stads en acziun. Pervi da l'aura hajan ins dentant stuì interrumper la tschertga. La bun'ura hajan ins lura puspè pudì cuntinuar a tschertgar, ha Hanspeter Krüsi da la Polizia chantunala dal Son Gagl declerà durant ina conferenza da pressa.

Spagnols han gì experientscha

Ils turists Spagnols èn stads da viadi en ina gruppa da sis; quatter umens ensemen cun duas dunnas – da quels era in pèr maridà. Fertant che las duas dunnas eran sa decididas da turnar engiu la via da viandar, han ils quatter umens vulì far il canyoning. Sco la Polizia chantunala ha infurmà il suentermezdi hajan tuts quatter umens gì experientscha da far canyoning.

Tut ils sis turists derivan da la regiun Navarra en il nordost da la Spagna. Els avevan tranter 30 e 48 onns.