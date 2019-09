Il chantun Son Gagl scumonda l'onn che vegn per part la cultivaziun da tirc. Il motiv è in parasit cun il num «bau da tirc», per tudestg «Maiswurzelbohrer». Il bau deriva da l'America dal Nord ed è vegnì chattà en la Val dal Rain Songagliaisa. Sumegliantas annunzias datti er dal chantun Sviz.

Il bau metta l'ova en il terren. L'onn suenter sortan las larvas e maglian las ragischs da giuvnas plantas da tirc. Per fomentar las larvas na dastgan ils purs en 27 vischnancas perquai betg semnar tirc il 2020, sch'els han quest onn gia cultivà tirc sin quests champs.

Ord l'archiv:

Il parasit era vegnì chattà gia il 2018 sin champs da tirc en ils chantuns Soloturn, Basilea ed Argovia.

