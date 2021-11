La raschun saja stà in incap durant che passagiers sajan sortids dad in aviun, ha communitgà il gestiunari da l’eroport. Tenor medias spagnolas saja in aviun d’ina societad aviatica maroccana sa tschentà pervi dad in cas d’urgenza sin l’insla. Laviun era da viadi da Casablanca ad Istanbul. Cura che l'ambulanza saja vegnida per ina persuna che haja gì in schoc da diabetes, haja ina gruppa da 20 passagiers sinaquai bandunà la maschina e saja fugida sur il champ d'aviaziun. Perquai ha il traffic aviatic stuì vegnir franà. 13 aviuns han stuì sviar si ils eroports dad Ibiza, Menorca u Barcelona.

La polizia tschertgia uss pliras persunas. Indesch dad ellas sajan gia vegnidas arrestadas ordaifer l'areal da l'aviunadi. La polizia parta dal fatg ch'er las autras persunas han dumagnà sur la saiv da l'eroport ora.

Il passagier cun il cas d'urgenza n'haja gì nagins sintoms pli en l'ospital. Sco para haja quel be simulà il coma, ha rapportà ina gasetta. La persuna che haja accumpagnà el en l'ospital saja svanida gia curt suenter l'arrivada en l'ospital. Il pazient ha la polizia arrestà perquai ch'el haja avantagià a persunas d'entrar il pajais a moda illegala.