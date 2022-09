Tenor il Cussegl Federal dettia las suandantas pussaivladads en cas da stgartezza:

Midar da gas sin ieli en ovras electricas cun omaduas pussaivladads.

Restricziun u scumond d'utilisaziun da gas en tscherts cas.

Contingentaziun per clients ordaifer la gruppa protegida ed ulteriuras restricziuns u scumonds.

Scumonds possian valair per edifizis che èn stgaudads cun gas, sco bogns cuverts, indrizs da wellness u saunas. Boilers cun gas duaian vegnir tschentads giu sin 60 grads (excludì sajan ospitals u chasas da tgira), e la temperatura en edifizis ch'èn stgaudads cun gas duai vegnir limitada sin 19 Grads. Tar la gruppa da clients protegids tutgan sper chasas da tgira ed ospitals p. ex. er la polizia, pumpiers u indrizs d'elavuraziun per aua da baiver. Questas mesiras van sco sboz d'ordinaziun en consultaziun tar chantuns, partidas ed organisaziuns.

Las mesiras parta il Cussegl federal en dus sbozs. Ina giada quel per scumonds e restricziuns. Ed en il segund sboz vai per fixar tgi che na fiss betg pertutgà d'ina eventuala quota resp. contingentaziun da gas, sco per exempel chasadas u tscherts servetschs socials (gruppa protegida).

Emprimas reacziuns or dal turissem e la gastronomia

Hotelleriesuisse e Schweiz Tourismus pretendan ch'i na duai betg dar scumonds dad utensils. Quai pudessan esser per exempel stgaudaterrassas. Gastrosuisse è da l'avis ch'i saja probabel necessari da limitar ils pretschs.