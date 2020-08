Punct central da las novas mesiras ch'il Cussegl federal vul introducir è ina finamira per ils custs. Latiers defineschan chantuns e Confederaziun, quant ferm ch'ils custs dastgan crescher – quai per exempel tar tractaments d'ospital staziunars ubain ambulants u er tar medicaments.

Purschiders èn dumandads

Ils purschiders da prestaziuns duain definir sezs, tge mesiras ch'en da prender, sche las finamiras vegnan surpassadas. Las prestaziuns sco talas na duain betg vegnir restrenschidas. Actualmain manchian ponderaziuns sistematicas, en tge secturs che tge augment dals custs saja commensurà, scriva il Cussegl federal. Las novas finamiras rinforzian la transparenza e la responsabladad. Il medem mument vegnian prestaziuns medicinalas betg necessarias reducidas.

Cussegliaziun avant che ir tar il medi

Er las persunas segiradas han dentant da prestar lur part per reducir ils custs da sanadad. Uschia ston ellas s'annunziar avant che ir tar il medi tar in post d'emprima cussegliaziun. Quai po esser tar in medi u ina media da chasa, ina pratica HMO ubain in center telemedicinic. Tals models sajan sa cumprovads e vegnian acceptads da la populaziun, argumentescha il Cussegl federal.

Cun l'entir pachet da mesiras stima il Cussegl federal ch'i saja pussaivel da spargnar 1 milliarda francs en il sectur da sanadad.

Pachet da mesiras va en consultaziun

La proposta dal Cussegl federal va uss en consultaziun. Quella cuzza fin ils 19 da november 2020. In emprim pachet per reducir ils custs da sanadad vegn actualmain gia discutà dal parlament.