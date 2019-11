Passa in 550'000 persunas han vesì quest onn las projecziuns da glisch sin la Chasa federala a Berna. Tenor ils organisaturs èn quai radund 40'000 pli pauc ch'avant in onn. Ina raschun pudess esser che l'aura fraida ed umida haja evità che daplirs visitaders hajan guardà il spectacul.

Il spectacul a la plazza da la Chasa federala è stà quest onn sut il moto «First Step» ed ha tractà en tun e maletg la tschentada sin la glina d'avant 50 onns. Il 1969 èn ils astronauts americans Neil Armstrong e Buzz Aldrin da l'Apollo 11 stads sco emprims sin la glina. L'emprima installaziun da glisch cun tun è stada il 2011 sut il motto da «Le Petit Prince». Ils organisaturs sa preparan gia per il 10avel spectacul ch'è l'onn che vegn.

Pli baud lieu da civilisaziuns estras è la glina en la science-fiction oz dapli simbol per ideas e smanatschas. La science-fiction raquintia bain da carstgauns e lur aventuras en in mund futuristic. Per che quai funcziuneschia, stoppian las istorgias, ils cudeschs ed era ils films dentant avair ina colliaziun cun la realitad da viver actuala, di Marc Atallah. Ed el sa da tge ch'el tschantscha. Il fisicher e filosof è dapi otg onns directur da la «Maison d'Ailleurs», il museum da science-fiction ad Yverdon e vala sco in dals gronds experts da quella cultura.

