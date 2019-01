Per reducir il dumber d'accidents da quests sports, ha il Cussegl federal decis novas reglas. Er per las prescripziuns per permiss e certificaziuns valan novas reglas. Quellas duain purtar dapli professiunalitad e segirezza.

Permiss vala er per magisters da raiver e manaders da turas

Da nov sto mintga purschider da sports da ristg avair in permiss, uschè spert ch'el ha fatg l'emprim franc svieuta. Tranter quels tutgan er aspirants da guids da muntogna, magisters da raiver e manaders da turas da viandar. Per part dovri il permiss pir a partir dad in tschert grad da difficultad. Fin ussa duvravi il permiss pir a partir dad ina svieuta da 2'300 francs.

Ina excepziun vala per activitads d’uniun sche quellas n’èn betg orientadas a gudogn e la purschida be accessibla per commembers. Il medem vala per il program «Giuventetgna e sport» da la Confederaziun u per purschidas da scolas e scolas autas.

