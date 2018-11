Contribuziuns da novitads duain be pli illustrar e betg pli valitar, quai ha ditg la nov elegida directura, Nathalie Wappler a la gasetta NZZ am Sonntag.

Nus stuain far in program ch'infurmescha, polarisescha dentant betg. Nus na stuain betg far in schurnalissem d'opiniun.

La primavaira dal 2019 daventa Nathalie Wappler la successura da Ruedi Matter. Il mument è Wappler directura da program tar l'emettur «Mitteldeutscher Rundfunk» a Halle. En Svizra vul ella giustar da nov il Service public suenter l'iniziativa da No Billag.

Emissiuns da novitads duain be pli illustrar e betg pli valitar. «Sche nus laschain vegnir a pled en ina contribuziun in politicher ed in schurnalist fa parair ch'el sappia meglier, provochescha quai ch'ins perda la fidanza.» Schurnalists stoppian franar sa sezs ch'els na piglian betg si il cliché dal tip «PPS = Fimader da stumpas». L'emettur è adina puspè vegnì crititgà ferm dals politichers da la Partida Populara Svizra.

Ideas per la collavuraziun cun privats

Il divertiment dal Sevice public na possia en nagins cas ir cunter la dignitad da persunas u esser voyeuristica. En l'infurmaziun na possia betg vegnir scandalisà. La retschertga duai avair dapli plaz.

Jau na less er en futur nagins titels che scandaleschan, be per ch'i dettia clics.

Wappler ha era annunzia ch'ella veglia en futur lavurar ensemen pli ferm cun medias privatas ed editurs. Ella vesia in pool da schurnalists per las regiuns, sur las qualas redacziuns pitschnas pudessan duvrar il «know how» dad SRF.

La BBC ha bajegià si cun medias regiunalas ina rait da schurnalists locals, sin ils quals redacziuns pitschnas pon vegnir enavos. Uschia ferma ella il schurnalissem local.

Dapli serias

Rinforzar vul Wappler er la cultura, quella na vegnia betg suttamessa al squitsch da quotas. «Nossas contribuziuns na ston betg vegnir guardadas 16 milliuns giadas sin youtube. Bler pli gugent less jau chattar ina via co mesirar la relevanza.» Contribuziuns culturalas survegnian savens sur in tschert temp ina cuntanschibladad respectabla. Cultura procuria per valurs che sajan impurtantas per tegnair ensemen en ina societad. En futur vul la nova directura puspè producir dapli serias sco «Wilder».

Damai che la SSR sto reducir spargnar a partir dal 2019 100 milliuns francs ad onn, sto Wappler reducir tar SRF 47 plazzas. Nua ch'ella vul far quai concret n'ha ella betg tradì en l'intervista. «Jau vegn a stuair pigliar decisiuns che na plaschan betg a tuts».

