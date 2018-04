Il studio da radio a la Schwartorstrasse a Berna pudess vegnir unfrenda da las mesiras da spargn da la SSR SRG. Ins pondereschia da spustar il studio a Turitg.

Profitar en in lieu e profitar in da l'auter

Quai muntass ch'ins pudess producir ils cuntegns per radio, per televisiun e per online al medem lieu. Quai avess clers avantatgs publicistics, ha la SSR SRG scrit en ina communicaziun. L'infurmaziun da radio pudess profitar che las redacziuns dal fatg da televisiun ed online fissan damanaivel.

Betg pertutgadas da la midada fissan la redacziun en la Chasa federala e las redacziuns regiunalas a Berna, Friburg ed en il Vallais.

Midada da la direcziun?

Il bajetg che vegniss liber cun spustar il studio a la Schwartorstrasse vegniss lura forsa il nov plaz da lavur per ina part u perfin per l'entira direcziun da la SSR SRG. Quella è per il mument en la Giacomettistrasse a Berna.

Decidì han ins dentant anc nagut. Tut ils scenaris da midadas vegnian uss examinads pertutgant ils custs e la factibilitad.

Pachet da spargn Suenter il Na a No Billag aveva la SSR SRG annunzià mesiras da spargn da 100 milliuns francs. Las mesiras da spargn duain cunzunt pertutgar l'administraziun, la tecnica, las immobiglias ed ils process da producziun.

Extender la rapportaziun regiunala

Plinavant vul la SSR SRG era rapportar dapli da las regiuns, uschia ch'ella examinescha da schlargiar ils biros dals correspundents regiunals en la Svizra tudestga.

RR novitads 16:00