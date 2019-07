Ils guauds svizzers pateschan da la sitgira da la stad passada. Ils donns sajan per part enorms. Quai resulta d'ina analisa da l'Institut federal per il guaud.

Pertutgadas sajan surtut plantas da feglia – e da quellas il pli ferm ils faus. Da 1'000 faus examinads, haja entant mintga sisavel donns visibels. En tscherts lieus sajan entirs effectivs vegnids brins e setgs, rapporta la NZZ am Sonntag. Cifras concretas davart ils donns duain anc vegnir publitgadas quest mais.

Tranter las regiuns che sajan pertutgadas il pli fitg tutga probabel er Cuira. Gronds donns sajan er da constatar en il chantun Solothurn ed Argovia. Per la regiun da Basilea discurran experts schizunt dad ina situaziun extrema. Là ha in 5avel da l'entir effectiv dal guaud stuì vegnir derschì.

