Grazia a la globalisaziun è il product naziunal brut creschì en Svizra tranter il 1990 ed il 2016 per 1'900 euros per persuna.

Quai che pertutga la rentabilitad profiteschan ils stadis industrials tenor il studi da la fundaziun tudestga Bertelsmann il pli fitg da la globalisaziun. La prestaziun economica per persuna è dal 1990 fin il 2016 creschida en Svizra, Giapun, Finlanda ed Israel il pli fitg. Grazia a la globalisaziun è il product naziunal brut creschì en Svizra tranter il 1990 ed il 2016 per 1'900 euros per persuna. En l'India mo per 20 euros. Era la China (80 euros) ed il Mexico (120 euros) han be registrà augments sut la media.

Protecziunissem è la faussa via. Globalisaziun sto dentant vegnir realisada uschia che l'uman stat en il center.

Il studi sa basa sin cifras dal 2016. El ha cumpareglià 42 pajais industrials e novs pajais industrials.

