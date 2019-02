Ils stadis da l'UE intimeschan il Cussegl federal da star davos la cunvegna da basa instituziunala e da deliberar quel suenter la consultaziun al parlament per mauns dal parlament federal. Quai resorta d'in sboz da las conclusiuns da l'UE davart la Svizra.

Ins deploreschia fitg, ch'il Cussegl federal n'haja betg deliberà gia il december la cunvegna. La terminaziun d'ina cunvegna da basa saja la premissa per l'UE per pudair far en l'avegnir ulteriuras cunvegnas cun la Svizra.

Mintga dus onns fa l'UE ina bilantscha davart sias relaziuns cun ils quatter pajais da l'Efta. La part da la Svizra ha stuì vegnir spustada. Senza ina cunvegna da basa na duain er las cunvegnas vertentas betg simplamain vegnir actualisadas, aveva ditg Johannes Hahn, il cumissari da l'UE.

