Svizra - Stadler po producir 60 locomotivas per la Finlanda

Il constructur da trens, Stadler Rail po producir locomotivas en la valita da 200 milliuns euros per VR Group en Finlanda. Els han dà in'incumbensa per 60 novas locomotivas electricas e da diesel. Plinavant datti l'opziun per pudair furnir fin a 100 ulteriuras locomotivas.