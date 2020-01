42 trens da metro per l'Engalterra

42 trens da metro duai Stadler Rail furnir a la citad dal nord da l'Engalterra, Newcastle. Stadler duai plinavant surpigliar las lavurs da mantegniment per 35 onns. Il volumen da l'incumbensa è tar radund 887 milliuns francs, scriva Stadler en sia communicaziun. Dentant cumenzia uss er il temp da 10 dis per far recurs. Pir suenter quest temp possian ils contracts vegnir suttascrits uffizialmain.

La rait da Tyne and Wear Metro che vul ils trens da metro, charrescha dasper la citad da Newcastle, cun radund 300'000 abitants er tras las vischnancas da Gateshead, South Tyneside, North Tyneside sco era Sunderland en il nordost da l'Engalterra.

Ord l'archiv:

Er en Grischun curseschan trens da Stadler Rail, qua il nov tren Capricorn da l'onn passà:

RTR novitads 09:00