Cut avant ch'ir a la bursa ha l'interpresa da construcziun da trens svizra, Stadler Rail survegnì in'incumbensa gronda ord ils Stadis Unids. Per il pli grond eroport dal mund ad Atlanta po Stadler furnir 127 trens dal typ Metro per passa 600 milliuns dollars, ha communitgà l'interpresa.

En l'incumbensa sajan er cumpigliadas duas opziuns per mintgamai 25 ulteriurs trens. Ils trens èn previs per il pli grond eroport dal mund, il Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Per Stadler è quai l'emprima gronda incumbensa da metro en ils Stadis Unids ed er la pli gronda empustaziun per unitads insumma en l'istorgia da l'interpresa.

Ils emprims trens duain vegnir en funcziun l'onn 2023 ad Atlanta. Stadler vegn a montar ils trens a Salt Lake City e cun quai er ad ademplir la premissa da crear almain 60% da la valur en ils Stadis Unids.

RR novitads 08:00