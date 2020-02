Schon avant bun in mais ha il dumber d'infecziuns surmuntà il cunfin d'epidemia. E dapi lura saja la grippa sa derasada fermamain, di Daniel Koch. El è la persuna responsabla da l’Uffizi federal per la sanadad publica BAG sch'i va per malsognas contagiusas. Il mument pateschian da la grippa cunzunt las persunas en Svizra centrala, en il nordvest da la Svizra e Berna sco era en il Tessin ed il Grischun.

Quai che las analisas mussian dentant era saja ch'il vaccin da quest onn duess proteger pulit bain cunter in’infecziun.

Il mument circuleschan gist trais tips da virus da grippa. Quai è plitost rar. Ma per fortuna èn tuts cuntegnids en ils vaccins.

Maletg 1 / 2 Legenda: Auta fevra e sintoms da malsogna sco tuss, mal la gula, mal il chau e sturnizi èn tipics indizis per ina grippa. RTS Maletg 2 / 2 Legenda: Durant la stagiun da grippa datti tranter 111’000 e 331’000 visitas tar ils medis, pliras milli ospitalisaziuns e pliras tschient persunas che moran. Quai scriva il BAG. Keystone

Quai è era gia stà auter. Avant dus onn per exempel furiava cunzunt in virus dal tip Yamagata en Svizra. Gist quel era dentant mo en ils vaccins che cuntegnevan parts da quatter differents virus.

Persunas ch'han laschà vaccinar cun in vaccin da trais sorts han gì nagina protecziun. Il BAG è perquai anc ina giada ì sur ils cudeschs e cusseglia dapi lura da laschar vaccinar cun ils novs vaccins che cuntegnan parts da quatter virus.

Ma era lura n’è betg adina garantì ch'il vaccin funcziunescha era uschia sco sperà, di Daniel Koch.

Il cuntegn da la vaccinaziun sto gia vegnir decidì dapli che in mez onn avant. Quai fan experts da l’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO. Perquai poi era capitar ch’ins n’ha betg selecziunà il virus che chaschuna la fin finala l’unda da grippa.

Lung temp da producziun

Ch'ins sto definir uschè baud la cumposiziun dal vaccin haja en emprima lingia da far cun la moda e maniera co quel vegn producì – numnadamain cun ovs da giaglinas. Ils virus da grippa vegnan sprizzads en il clar d'ov nua ch'els sa multiplitgeschan durant circa diesch dis. Silsuenter vegnan ils virus uschenumnà «deactivads», quai cun chalira e chemicalias.

Per mintga dosa da vaccin dovri in ov, en tut prest ina mesa milliarda mintg'onn. E perquai dovra la producziun da vaccin era temp. Daniel Koch sa dentant ch'i dat era stentas da producir auter ils vaccins.

Nagina protecziun garantida

Sclauder dal tut ch'ins vegn tschiffà da la grippa na pon ins dentant era betg sch'ins è vaccinà. I dependia adina era quant bain ch'il corp ha pudì bajegiar si ina resistenza cunter ils virus ed en general quant saun ch'ins è.

I ha dà progress cunquai ch’ins po oz er cultivar il virus sin culturas da cellas. Il gudogn da temp n’è dentant betg uschè grond sco spetgà.

Anc n’ha l'unda da grippa betg cuntanschì il maximum en Svizra. Il trend mussa anc adina fermamain ensi. Daniel Koch fa dentant speranza. En strusch dus mais avess ella puspè dad esser a fin.

