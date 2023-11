Per part è la fatschenta da stad stada fitg buna per pendicularas en Svizra. En la Svizra centrala hai dà per exempel 30% dapli svieuta, e 22% dapli giasts. Quai stat en il monitoring da l'associaziun da la branscha, che mussa cifras da 60 manaschis represchentativs en Svizra.

En il Grischun n'èsi dentant betg ì tant bain. Cumpareglià cun l'onn passà, hai dà 3% main persunas transportadas, e 1% damain svieuta. Er en la cumparegliaziun cun avant tschintg onns hai 2% damain persunas.

Cun quai è la Svizra in'excepziun. En il monitoring scriva Berno Stoffel, il directur da las pendicularas svizras, ch'il turissem da stad ed atun vegnia pli impurtant per las pendicularas. Cunzunt a l'entschatta da stad e l'atun sajan bleras persunas idas cun las pendicularas.

Sper il Grischun han er las alps friburgaisas e vadaisas betg gì uschè ina buna stagiun sco las ulteriuras pendicularas en la Svizra centrala, en il Vallais, l'Oberland Bernais ed il Tessin. En il Tessin è il dumber da persunas transportadas stà medem, la svieuta è dentant stada pli auta, quai è sumegliant en las alps en la Svizra dal vest.