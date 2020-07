Il traffic resta cun prest in terz da tut las emissiuns il pli grond chaschunader da gas cun effect da serra en Svizra. Tenor las cifras da l’Uffizi federal da statistica han autos, camiuns ed auters vehichels emess passa 15 milliuns tonnas l'onn passà. La raschun che quella quantitad n’è betg sa reducida, malgrà adina dapli vehichels electrics sin las vias svizras ed il diever pli derasà da carburants biologics saja, ch'i vegnia charrà adina dapli kilometers e ch'i dettia dapli autos gronds e grevs.

Bajetgs pli effizients

Meglra è la bilantscha tar ils bajetgs ch'èn responsabels per prest in quart da tut las emissiuns da CO2. Lur sbuf è sa reducì per 2,5 pertschient sin 11 milliuns tonnas. D'attribuir saja quella reducziun a la meglra effizienza d'energia dals bajetgs e ch'i vegn stgaudà adina pli savens cun energias regenerablas.