Entant ch'il dumber da delicts commess en il Grischun è sa reducì in zic il 2020 - ha la Polizia chantunala grischuna pudì augmentar la quota da scleriment. Quai resorta da la statistica criminala che la polizia ha preschentà il glindesdi a Landquart.

Bun 8'800 delicts ha la polizia registrà il 2020. Quai èn prest 200 pli pauc che l'onn precedent. La pli gronda part èn malfatgs cunter il cudesch penal.

Il dumber dals delicts grevs è sa sminuì da 32 sin 30. I va cunzunt per smanatschas, acts da violenza, blessuras corporalas simplas, baruffas, violenza respectiv smanatschas cunter funcziunarias e funcziunaris, sco era sforz.

Situaziun en Svizra

L'onn passà hai dà en general damain delicts en Svizra, cunzunt durant la situaziun extraordinaria. Quai resorta da la statistica criminala da l'Uffizi federal per statistica. Tschessads èn cunzunt ils ladernitschs cun rumper en, numnadamain per 10% – ed ils enguladitschs ord tastga, cun in minus da prest 29%. Las emprovas da mazzament, las violaziuns e las grevas blessuras corporalas èn dentant s'augmentadas.

Per l'emprima giada datas tar la cybercriminalitad

L'onn passà èn vegnids commess en Svizra passa 24'000 delicts en l'internet. Vul dir: mintga di enturn 66. La gronda part pertutgan operaziuns fraudulentas en connex cun butias online, inserats dad immobiglias u relaziuns d'amur simuladas.