Il dumber d’accidents mortals sin pista è sa reducì ils ultims onns. Persuenter hai dà dapli mortoris da skiunz da turas. Quai mussan las cifras dals ultims 20 onns dal Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d’accidents.

Ils ultims 20 onns èn 3'676 persunas mortas durant far sport, las cifras varieschan pervia da l’aura dad onn tar onn. Tenor il BFU è cunzunt il svilup tar il sport da skis remartgabel – il dumber d’accidents mortals durant ir cun skis è sa reducì per bunamain 30% durant ils ultims diesch onns, cumpareglià cun l’entschatta dal millenni.

Damain morts sin pista, pli blers sper pista

Tranter il 2000 ed il 2009 èn mort total 72 sportistas e sportists sin las pistas, dal 2010 fin il 2019 eran quai be anc 46. Il BFU declera questa reducziun cun il fatg ch'era ils dis dad ir cun skis èn sa reducids. Auter dentant sper pista. Dal 2000 fin il 2009 hai dà 136 morts, dal 2010 fin il 2019 eran quai dentant gia 210.

Ord l'archiv

Blers van gugent sper pista per ir cun skis u cun aissa en la naiv entira. Dentant è qua alura er adina il privel da lavinas in tema. Per planisar il ir cun skis sper pistas po l'applicaziun «White Risk» esser nizzaivla.