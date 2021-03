Suenter il Cussegl dals chantuns ha era il Cussegl naziunal approvà ina moziun da la cussegliera dals chantuns Eva Herzog (PS/BS), quai cleramain cun 115 cunter 69 vuschs tar tschintg abstenziuns.

Meglras decisiuns grazia a meglras datas

Rapportà per la cumissiun aveva la Cussegliera naziunala socialdemocrata Sandra Locher Benguerel dal Grischun. Tenor ella èsi fitg impurtant d’eruir tar las statisticas sche las infurmaziuns èn dad ina dunna u dad in um. Tut tenor pon ins uschia eruir differenzas relevantas tranter las schlattainas ha ella ditg. «Per che nus en la politica pudain trair las dretgas decisiuns duvrain nus datas fidaivlas. Pli exactas che quellas datas èn sin las qualas nus basain nossas moziuns ed interpellaziuns tant pli effectivas èn las mesiras che nus decidain.» Perquai ès ella era dal maini che talas datas tenor schlattaina han il futur in grond effect.

Resistenza da la dretga e dal Cussegl federal

Cunter la moziun era il Cussegl federal e cun el la partida populara ed ina gronda part da la partida liberala s’exprimì. Tenor els vegnia gia oz fatg la differenza tranter las schlattainas, quai sche la separaziun è propi relevanta per las dumondas ch’ins vul eruir cun la retschertga. Da vulair pretender quai tar tut las retschertgas giaja memia lunsch per parts dals liberals