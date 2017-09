Status da protecziun per persunas refusadas

Il Cussegl dals chantuns vul anc ina giada discurrer cun chantuns, vischnancas e citads avant che decider. I sa tracta d'in nov status per persunas che vulan asil en Svizra, ma vegnan refusadas e na dastgan betg turnar or da motivs da segirezza en lur pajais. Lur status duai vegnir meglierà.

Sch'ina persuna ha ils status d'admissiun provisorica, lura n'ha quella persuna nagin dretg d'asil en Svizra. Dentant n'èsi betg pussaivel da trametter enavos la persuna en il pajais da derivanza causa che là è per exempel guerra e la persuna fiss en privel da vita. Per pli restan quellas persunas per adina en Svizra. L’idea da l’admissiun provisorica è dentant da trametter enavos la persunas subito ch'il conflict è a fin.

Status da protecziun

Per talas situaziuns tschertga la politica gia dapli onns ina soluziun. Ina proposta è uss sin maisa: da dar a las persunas nua ch'igl è cler che quellas vegnan a restar per in pli lung temp en Svizra dapli dretgs. Perquai duai vegnir creà il status da protecziun.

Cun quel avessan las persunas pertutgadas dapli schanzas sin il martgà da lavur. I fiss lura era pli simpel che lur famiglia po suandar en Svizra. Dentant ils adversaris han pauc plaschair da questa proposta. Els teman che la Svizra vegn anc pli attractiva per persunas che tschertgan asil. Ed i possia era betg esser la finamira da simplamain tegnair qua quellas persunas cun in nov status.

Discutar anc ina giada

Il Cussegl naziunal aveva ditg gea a la moziun. Dentant il Cussegl dals chantuns ha ier surprendentamain dà enavos la moziun a la cumissiun ch'aveva numnadamain gia discutà e ditg cler na a la moziun. Els vulan uss dentant discutar anc ina giada e tadlar las opiniuns dals chantuns, las citads e las vischnancas e lura pir decider.

RR actualitad 07:00