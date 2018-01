Staziuns da Viafier retica daventan spurtegls da pachets

Davent dals 15 da schaner 2018 servan 15 staziuns da la Viafier retica sco spurtegl da PickPost.

15 staziuns da la Viafier retica daventan bainbaud er spurtegls da pachets da la Posta svizra. Quai communitgeschan las duas interpresas che schlargian uschia lur cooperaziun. Davent dals 15 da schaner servan las suandantas staziuns da la Viafier retica er sco spurtegls per il servetsch da posta PickPost: Arosa, Tavau Plaz, Mustér, Domat, Glion, Claustra Plaz, Puntraschigna, Poschiavo, Samedan, Schiers, Scuol, San Murezzan, Tusaun, Casti e Zernez.

Uras d'avertura attractivas

A quests spurtegls pon clients retschaiver e trametter lur pachets durant las uras d'avertura da la staziun da tren. Ils spurtegls hajan uras d'avertura attractivas; ils blers sajan averts schizunt la sonda e dumengia. La nova spierta saja cunzunt per pendularis attractiva. Quels possian uschia trametter u ir per lur pachets gist sin via a la lavur u a chasa, scrivan las duas interpresas.

