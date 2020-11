Las infecziuns da corona s'augmentan anc adina ed en la Svizra franzosa vegnan uss ils emprims ospitals a lur limita da capacitad. Il pli critic saja la situaziun en ils chantuns Genevra e Friburg rapportan radio e televisiun da la Svizra franzosa RTS. Là sajan occupads 93% dals plazs intensivs. A Losanna hajan ins dublegià il dumber da letgs intensivs e 34 pazients hajan ins gia stuì transportar ord la Svizra romanda en auters chantuns.

Er en la Svizra tudestga vegn la situaziun pli precara. En il chantun Turitg èn singuls ospitals gia plains.

Passa 17'000 novas infecziuns en trais dis

Sur la fin d'emna hai dà en l'entira Svizra ed il Principadi da Liechtenstein 17'309 novas infecziuns da corona. Glindesdi passà eran quai 22'000. Tenor l'Uffizi federal da sanadad BAG datti er 169 novs mortoris e passa 500 entradas en ils ospitals.

En il Grischun hai dà fin dumengia 80 novas infecziuns ed in mortori dapli. En l'entir chantun èn 50 persunas ospitalisadas, da quellas èn 8 sin la staziun intensiva.

Cifras actualas fan curascha

Suenter ch'i ha dà l'emna passada pliras giadas passa 10'000 novas infecziuns aifer in di, fan las cifras las pli actualas in zic curaschi ad Alain Berset, il minister da sanadad. I saja però memia baud per constatar ina tendenza, quai ha Alain Berset ditg oz a Delsberg en il chantun Giura envers las medias. La situaziun restia severa, ha el accentuà.