Vents da 172 km per ura sin il Chasseral

La gievgia saira ha il stemprà Bianca buffà sur la Svizra. Las pli autas spertadads da vent èn vegnidas mesiradas sin il Chasseral cun 172 e sin il Säntis cun 168 kilometers per ura. Quai communitgescha SRF Meteo.

Però er en regiuns pli bassas da las Pre-Alps hai buffà ferm. A Nossadunnaun per exempel cun 131 kilometers per ura. A Gersau LU hai dà vents da 128 ed a Paffeien FR vents da 122 kilometers per ura.

Plantas e tavlas derschidas

Surtut la polizia ed ils pumpiers en ils chantuns Soloturn, Argovia, Turgovia e Son Gagl èn stads dumandadas la gievgia pervi dal stremprà. En divers lieus èn plantas derschidas sin autos, tavlas da plazzals crudadas enturn e quadrels da tetg suflads davent. Sin l'autostrada A1 da manaivel dad Oensingen en il chantun Solothurn ha Bianca derschì in camiun-tractor. Nagin n'è vegnì blessà.

Annullà cursa da cumbinaziun pervi dal stemprà

La cumbinaziun alpina dals umens dad oz a Hinterstoder en l'Austria è vegnida annulada. Il stemprà Bianca ha purtà plievgia e blera naiv. Perquai ch'era las prognosas per il rest dal di n'èn betg bunas, han ils organisaturs ditg giu l'occurenza. Schebain e cura che la cursa vegn prendida suenter n'è anc betg cler.

RTR novitads 09:00