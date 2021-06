Suenter il Cussegl dals chantuns ha il glindesdi er il Cussegl naziunal approvà il quint statal per l'onn passà. Pervi da la pandemia da corona serra quel cun in deficit da record da 15,8 milliardas francs. Senza las expensas en connex cun la pandemia da corona avess il deficit muntà ad 1,2 milliardas francs. 13 milliardas ha la Confederaziun impundì per finanziar la lavur curta.

Il Cusseglier federal, Ueli Maurer, ha lura er declerà en il Cussegl naziunal ch'ils debits sajan oravant tut vegnids chaschunads tras la lavur curta e las indemnisaziuns per la cumpensaziun dal gudogn. La crisa actuala stoppia vegnir valitada sco entira e corona vegnia a laschar enavos per ils onns 2020 e 2021 debits da passa 30 milliardas francs.

Ina proposta, co puspè bajegiar giu quels debits, vul il Cussegl federal preschentar suenter la pausa da stad. Lura hajan ins er cifras pli precisas, ha ditg Maurer. Il parlament vegn a tractar la reducziun dals debits probabel durant la sessiun da stad dal 2022.

Ulteriurs credits supplementars

En pli ha il Parlament er anc sa fatschentà cun ulteriurs credits en connex cun las mesiras per far frunt a la pandemia da corona. Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal approvà differents credits supplementars da totalmain 3,8 milliardas francs pertutgant il preventiv da quest onn. Quests daners vegnian duvrads surtut en il connex cun la crisa da corona, per exempel per l'offensiva da tests en ils chantuns ch'èn gratuits per la populaziun.

Differentas propostas da minoritad per augmentar u reducir ils credits supplementars ha il Cussegl naziunal refusà. Perquai ch'il Cussegl federal ha inoltrà l’ultim credit supplementar pir avant paucs dis, sto il Cussegl dals chantuns er anc tractar questa part da la fatschenta.