In nov studi davart il clima crititgescha 24 dals pli gronds concerns dal mund, tranter auter er il concern da mangiativas Nestlé. Tant las finamiras sco er las strategias per il clima dals concerns sajan manglusas e nunrealisticas, hai num en in rapport dal laboratori d’ideas tudestg “New Climate Institute”.

Bain saja la finamira dals concern da daventar neutrals al clima, dentant reduceschian els per propi mo ina part da lur emissiuns da gas cun effect da serra. En emprima lingia fetschian els pajaments da cumpensaziun, uschia la critica. Envers SRF ha Nestlé refusà questas renfatschas e suttastritgà d’avair fatg cumprovadamain progress pertutgant la protecziun dal clima, uschia ina pledadra dal concern svizzer.