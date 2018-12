Il dumber dals medis en Svizra duai vinavant pudair vegnir limità. Il Cussegl naziunal vul definitivamain pussibilitar als chantuns da fixar dumbers maximals per medis, quai per evitar ina surpurschida.

Ina maioritad dal Cussegl naziunal vul er che las cassas da malsauns na stoppian betg pli collavurar cun tut ils medis. Ils chantuns duain pudair schluccar l'uschenumnà sforz da contract. Cun quai vegniss surdà a las cassas da malsauns da manar il provediment, ha ditg Bea Heim (PS/SO). Quest punct na sa laschia betg metter enturn ha avertì il cusseglier fedral, Alain Berset.

Plinavant vul il Cusegl naziunal er che medis vegnian obligads da manar dossiers da pazients electronics. Avant trais onns n'ha el betg pudì sa metter tras cun questa pretensiun tar il Cussegl dals chantuns.

Stop da medis L'uschenumnà «stop da medis» datti dapi 18 onns, però be sco provisori limità che scada mez da l'auter onn.Raschun per questa schliaziun è stà ina surpurschida da medis spezialisads. Il 2012 fin il 2013 n'hai per exempel dà nagin stop da medis. Il dumber da medis spezialisads è creschì durant quest onn da 0,5% sin passa 6%. En intgins chantuns èn lura er ils custs creschids per 8%.

Obstachel aut

Punct fitg dispitaivel en chaussa è la finanziaziun unitara da prestaziuns staziunaras ed ambulantas. La cumissiun da sanadad ha gia elavurà ina proposta per ina tala midada da la lescha. Ils chantuns han dentant ditg Na. Il Cussegl naziunal è da l'avis ch'ils chantuns duain er surpigliar responsabladad tar ils custs sch'els vulan decider il dumber da medis.

Nagin examen d'admissiun

Ils medis che vulan quintar giu sur la cassa da malsauns sto ademplir tschertas pretensiuns da scolaziuns e perfecziunament e sto er cuntanscher in tschert livel linguistic. Quai vala er per medis che han gia in'admissiun. In examen d'admissiun sco proponì dal Cussegl federal na vul il Cussegl naziunal dentant betg.

Uss va la fatschenta en il Cussegl dals chantuns.

