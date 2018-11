Autur: Adrian Camartin / OR

La Svizra saja sin buna via da cuntanscher las finamiras da la strategia d'energia 2050. A questa conclusiun vegn la Confederaziun en ses emprim rapport da monitoring.

Strategia d'energia: Svizra è sin buna via

Producziun d'energia regenerabla saja sin buna via.

Gia cuntanschì l'onn passà la finamira per il 2020 ha la Svizra en il sectur dal consum d'energia ed electricitad. Dapi l'onn 2000 è il consum d'energia da stgaudar e carburant sa reducì per bunamain 16%. Gist uschè bler sco quai era prevesì. Fin l'onn passà è il consum d'electricitad sa reducì per bunamain 5%. Previs era ina reducziun dad almain 3%.

Sin buna via saja la producziun d'energia regenerabla senza quintar l'energia idraulica. Tenor ils experts da la Confederaziun sajan fin l'onn passà gia stads realisads 75% da las capacitads visadas. Dapi il 2010 haja cunzunt la fotovoltaica pudì augmentar fermamain sia cumpart.

