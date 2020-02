Il cusseglier federal Alain Berset ha avert a Berna l’emprima conferenza davart la sanadad en la vegliadetgna. «Vegnir vegl en buna sanadad» è ina da las otg finamiras ch’il Cussegl federal ha definì il december en connex cun la strategia «Sanadad 2030». Il sistem da sanadad na saja betg preparà bain avunda per persunas che stoppian per part viver cun pliras malsognas en la vegliadetgna. Quai ha communitgà il Departament da l’intern. Questas persunas dovrian savens tgira e tractaments intensivs. Questas purschidas na sajan ozendi per part anc betg avant maun u betg coordinadas.

I dat da gudagnar bler

Per il minister da sanadad Alain Berset datti da gudagnar bler en la vegliadetgna cun investir en la prevenziun.

Sche nus pudain prolungar la fasa da vita sauna, avain nus gudagnà bler. Ils umans gudognan qualitad da viver ed il sistem da sanadad vegn distgargià.

Malgrà meglras schanzas sin ina vita sauna na saja il sistem da sanadad svizzer drizzà memia pauc sin persunas ch'han savens da sbatter gist cun pliras malsognas cronicas. Las purschidas da tgira e tractament sajan avant maun be nunsufficientamain e betg coordinà.

