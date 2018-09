Per la tematica da l'intelligenza artifiziala dettia ina gruppa da lavur che stoppia furnir fin l'atun 2019 ina survista da las mesiras existentas ed ina valitaziun davart ils novs champs d'agir. Quai communitgescha il Cussegl federal. Plinavant duai la gruppa da lavur preschentar ponderaziun co duvrar raschunaivlamain la tecnologia.

Vitiers elavura il Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun in concept per sustegnair chantuns, citads e vischnancas per sviluppar «smart cities» – citads e regiuns connectadas.

La strategia «Svizra Digitala» aveva il Cussegl federal lantschà il 2016 per che la Svizra nizzegia il meglier pussaivel las schanzas da la digitalisaziun. Ils accents ch'el ha mess actualmain, èn directivas e finamiras per ils proxims dus onns.

