Las forzas d’intervenziun sajan dentant vegnidas dumandadas ferm. La polizia ha arrestà radund 78 persunas a l'ur da la Street Parade. La sonda saira e la notg sin dumengia haja dà differentas confruntaziuns. Quai per il pli pervia d’excessiv consum d’alcohol u drogas. Radund in tozzel persunas sajan vegnidas blessadas.

Pli gronda festa da techno mundiala

850'000 persunas han visità la sonda la Street Parade a Turitg. In nov record n'hai dentant betg dà. La festa che ha lieu quest onn per la 28avla giada statt sut il motto «Colours of Unity» e vul tenor communicaziun esser ina demonstraziun per l'amur, pasch, libertad e toleranza.

Legenda: RTR / Corina Schmed

Il ultim onn avevan passa in milliun persunas visità la festa. Als organisaturs na vai dentant era betg per novs records. Pli impurtant saja che las visitadras ed ils visitaders hajan plaschair a la Street Parade ha ditg il pledader da medias Stefan Epli envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

Nagins problems e naginas dronas

La polizia da la citad ha dentant avertì via Twitter da enguladitschs. Plinavant admonescha ella da consumar naginas drogas. Pirlas cun cumposiziun privlusas sajan en circulaziun.

Gia avant la Street Parade aveva la polizia da la citad da Turitg avertì ch'i saja scumandà da sgular cun dronas senza lubientscha sur gruppas da persunas. Quellas possian periclitar la sanadad da persunas. Plinavant fa la polizia diever dad in helicopter durant l'occurrenza. Las dronas pudessan chaschunar problems per quel.

