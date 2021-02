En Svizra datti vinavant differenzas da paja tranter umens e dunnas. Dal 2014 fin il 2018 èn las differenzas schizunt s'augmentadas levet. Quai mussan las novas cifras da l'Uffizi federal da statistica.

En media han las dunnas il 2018 gudagnà en Svizra radund 19% pli pauc che lur collegas masculins. Il 2014 muntava la differenza anc a 18,1%. Be per part pon las differenzas da paja vegnir decleradas cun facturs structurals sco nivel da furmaziun, onns en servetsch u cun la funcziun da manar. Per passa 45% da quellas differenzas da paja na datti dentant nagina explicaziun.

Da tuttas persunas ch'han il 2018 gudagnà per ina plazza cumplaina pli pauc che 4'000 francs, eran 60% dunnas. Tar las pajais da sur 16'000 francs il mais eran dentant passa 80% umens. Las cifras mussan er, che la differenza da paja tranter um e dunna vegn adina pli gronda, pli auta che la funcziun da cader è.

Chastis per manaschis che discrimineschan dunnas

Travail.Suisse dat alarm e pretenda ch'il parlament federal inizieschia immediat ina revisiun credibla da la lescha d'egualitad per uschia pudair chastiar tals manaschis che discrimineschan las dunnas en las pajas. L'uniun tetgala da lavurantas e lavurants crititgescha che la differenza da paja crescha en Svizra adina pli fitg e ch'en 45% dals cas na sajan las differenzas betg explitgablas. Quests daners manchian a las dunnas dentant er en l'AVS, scriva Travail.Suisse.