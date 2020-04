En Svizra è la terra il mument extrem sitga. La raschun n'è betg be la chalira e ch'i n'ha dapi radund in mais betg pli pluvì, mabain er la bisa. En intgins lieus – uschia er en il Grischun – è il privel d'incendis da guaud uschè grond ch'i regia in scumond absolut da far fieu en il liber.

Ils emprims quatter mais da quest onn è la quantitad da la plievgia bain stada be in zic sut la media, sco quai che SRF Meteo scriva. A partir da la segunda emna da mars n'hai però strusch pli u insumma betg pli pluvì. Gist ussa en la fasa da vegetaziun manchia l'aua cumplettamain, uschia SRF Meteo vinavant.

Plirs incendis sur Pasca

Sur ils firads da Pasca hai dà plirs incendis da guaud e cultira en Svizra. Tranter auter hai dà in incendi da cultira sonda a Tavau. Ina pli gronda surfatscha da guaud ha brischà en il chantun Soloturn. Quai pervia d'ina cigaretta.

En il chantun Basilea Citad ha ars in toc guaud pervia dad in fieu avert tar ina plazza da grillar. Plinavant hai dà in incendi en in guaud dasper Winterthur.