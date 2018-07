300 francs dapli per onn duain ils students pajar per studegiar ad ina scol'auta politecnica.

Las duas scol’autas politecnicas da Losanna e Turitg han decis d’auzar la taxa be per 300 francs è betg sco annunzià il settember 500 francs. Suenter protests dals students, han ins pudì chattar cun ils 300 francs in cumpromiss. L’auzament da la taxa duai schabegiar successivamain davent da l'onn 2019 sin l'onn 2020. A partir da lura munta la taxa da studi a 1'460 francs per onn.

