Il consum da tubac en Svizra chaschuna mintg’onn custs da var 5 milliardas francs. Quai mussa in studi da la scol’auta turitgaisa per scienzas applitgadas.

Per il studi ha l'institut per economia da sanadad da la scol'auta a Winterthur analisà las cifras da l'onn 2015. Durant quel onn ha il consum da tubac chaschunà custs medicinals directs en l'autezza da 3 milliardas francs. Quai èn custs ch'èn resultads per tractar malsognas chaschunadas pervi dal consum da tubac: 1,2 milliardas francs per malsognas da cancer, 1 milliarda per malsognas cardiovascularas e 0,7 milliardas francs per malsognas dal pulmun.

Sperditas da producziun per l'economia hai dà en l'autezza da 2 milliardas francs. Quels èn vegnids chaschunads tras absenzas temporaras pervi da malsognas ubain absenzas permanentas tras invaliditad u mortoris avant la pensiun.

Bunamain 10'000 mortoris ad onn

Il 2015 ha il consum da tubac chaschunà en tut 9'535 mortoris. Quai correspunda a 14,1% da tut ils mortoris da quel onn. Stgars dus terzs da quellas persunas eran umens ed in terz dunnas.

Ils auturs dal studi fan attent, ch'il studi mussa be ils donns minimals. Els sajan stads fitg conservativs cun calcular ils donns. Plinavant sajan els sa concentrads sin il fimar tubac. Las consequenzas da snus, e-cigarettas e fimar passiv n'han els betg resguardà.

