Scienziads dal l'universitad da Turitg han testà 2’500 uffants dal chantun Turitg sin anticorpuls cunter il coronavirus. Tar quels tests èsi sa mussà che scolars da l’emprima enfin l’otgavla classa èn vegnids tuttina savens en contact cun il coronavirus sco persunas creschidas en la medema regiun.

Il sulet: Tar ils uffants ha il virus gì pli pitschnas consequenzas. Els han gì lev fevra u tuss, in zic mal il venter u schlet. Quels sintoms sajan uschè nun-specifics ch’i saja strusch pussibel da chattar uffants malsauns, uschia il studi da l’universitad Turitg. I saja impurtant da far l’atun in segund studi cun ils medems uffants.