Da purtar ina mascra da protecziun è s’etablì tar la populaziun svizra. Quai mussa ina retschertga represchentativa dals dus posts da perscrutaziun Demoscope e Sotomo.

Gia per la tschintgavla giada han els dumandà quant effizienta che la campagna da prevenziun da l’Uffizi federal da sanadad saja. Per bunamain 80% dals dumandads saja la mascra da protecziun in dals pli impurtants puncts da la campagna. Sulettamain il «tegnair distanza» saja anc vegnì numnà pli savens.

Appel da telechargiar la SwissCovid app

Michael Hermann da Sotomo ha declerà ch'i dettia differantas raschuns daco ch'insatgi na chargia betg l'app da SwissCovid sin il telefonin. El interpreteschia quai sco malesser general envers l'applicaziun. Tgi che haja installà ella, ha inditgà da far quai ord solidaritad, sco contribuziun a la publicitad. I dettia er blera glieud che haja inditgà ch'i repondereschian lur decisiun sche las cifras da corona creschian vinavant, ed installeschian tuttina ella.

Sang-Il Kim, il manader da la partiziun da transfurmaziun digitala dal BAG, ha fatg cler ch'i saja fitg impurtant per il BAG da savair pertge che la glieud na veglia betg telechargiar l'app. El appellescha dentant a la populaziun da betg spetgar enfin che las cifras s'augmentan vinavant, ma da chargiar l'app gia uss sin il telefonin.

350 codes generads per l'app

L'emna passada sajan 800 persunas vegnidas testadas positiv sin il coronavirus. 350 persunas hajan survegnì in code per l'app, ma betg tuts hajan dà en quel a l'app. 250 codes sajan vegnids activads e persunas sajan uschia vegnidas avertidas. L'avertiment saja fitg impurtant. Tar 13 persunas hajan ins pudì evitar ch'il virus è vegnì derasà, pertge quellas 13 sajan lura vegnidas testadas positiv sin il virus.