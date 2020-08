Migrants e migrantas n’han betg adina bun access al provediment da sanadad en Svizra. Ord quest motiv duai la Svizra promover la participaziun, la savida e las cumpetenzas da las pazientas. Quai resulta d'in studi internaziunal sut la batgetta da l’universitad da Berna.

La Svizra posseda tenor il studi in bun sistem da sanadad, l’access al sistem varieschia dentant tranter la populaziun. Uschia dovrian migrantas per exempel pli pauc purschidas per diagnostitgar a temp problems da sanadad. Cunzunt l' access en las vischnancas e quartiers ad infurmaziuns per ils migrants e las migrantas stoppia vegnir reconstruì.