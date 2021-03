Pervi da la pandemia èn immobiglias en las Alps il 2020 stadas dumandadas sco anc mai, uschia ch'igl ha dà in marcant augment tar ils pretschs da cumpra per abitaziuns da vacanzas.

Tenor in studi actual da la UBS ch'è vegnì publitgà la mesemna èn ils pretschs per abitaziuns da vacanzas s'augmentads il 2020 en media per 4%. Quai saja il pli grond augment dapi il 2012, scrivan ils experts. En spezial dumandadas sajan stadas destinaziuns charas cun pretschs per meter quadrat da passa 10'000 francs. Per talas immobiglias han ils cumpraders en media schizunt pajà 8% dapli. En las destinaziuns pli modestas ha l'augment dals pretschs percunter muntà be a 2%.

San Murezzan ha las pli charas abitaziuns

Il pli char lieu en las Alps è actualmain San Murezzan. Per in'abitaziun da vacanzas cun standard pli aut pajan ins il mument radund 17'000 francs per meter quadrat. Quai èn 7% dapli ch'avant in onn. Gist suenter vegn Gstaad cun pretschs da 16'500 francs per meter quadrat (+3%) e sin plaz trais suonda Verbier cun pretschs da 14'600 francs per meter quadrat (+9%).

Igl ha dentant er dà destinaziuns, nua ch'ils pretschs èn sa sbassads durant il 2020. Uschia han ins per exempel a Samnaun survegnì ina immobiglia per radund 5% damain che l'onn avant ed ed en la Muntogna da Flums per radund 3% damain.