En pajais industrials sa pegiurescha adina pli fitg la qualitad dal sperma. Er tar ils giuvens umens svizzers n'è quai betg auter, sco in studi mussa.

In team da perscrutaders da l'universitad da Genevra ha examinà sur 15 onns la qualitad dal sperma tar radund 2'500 Svizzers tranter 18 e 22 onns. En il focus eran ils indicaturs concentraziun, movibladad e vesair ora da las cellas da sperma. Tar 60% dals Svizzers examinads era almain in da quels 3 indicaturs sut la norma che la WHO ha fixà.

Normas per la qualitad da spermias Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen En in milliliter ejaculat stuessi avair, tenor norma da l'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO, almain 15 milliuns cellas da sperma per esser fritgaivel a moda normala. 32% da las spermias duessan sa mover enavant ed almain 4% duessan avair ina furma normala. Tenor il studi da Genevra ha radund mintga 6avel dal umens gì pli pauc che 15 milliuns spermias per milliliter. Mintga quart ha gì pli pauc che 40% cellas che sa movan e 40% dals umens han gì pli pauc che 4% spermias ch'èn furmadas normal.

Tenor il studi publitgà en la revista Andrology è il sperma dals umens svizzers uschia plitost menders en la cumparegliaziun europeica ed en quest grà en in stan critic. Gia anteriurs studis han cumprovà ch'oravant tut la concentraziun da sperma è sa reducida ils davos decennis en ils pajais industrialas da 99 milliuns sin 47 milliuns spermiums per milliliter.

Raschuns n'èn betg cleras

Consum da tubac, alcohol, substanzas ormonalas e stress pudessan esser raschuns per la qualitad dal sperma che va enavos. Las raschuns exactas n'han ils perscrutaders dentant betg pudì chattar. Probabel gioghian plirs facturs ina rolla.

Tut en tut inditgeschan ils resultats che la qualitad dal sperma tar ils umens svizzers è en in stadi critic e che lur fritgaivladad vegn ad esser restrenschida en avegnir.

