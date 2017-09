Studi davart promoziun dal turissem

Oz, 14:39

SDA / Gionduri Maissen

Il Cussegl federal duai far in studi cumparabel davart la promoziun dal turissem che cumpiglia l'Austria, la Frantscha, la Germania e l'Italia. Quai pretenda il Cussegl dals chantuns cun in postulat.