Mo 23% da las persunas menziunadas en artitgels e contribuziuns sajan dunnas. A quella conclusiun vegn in studi da l'Universitad da Turitg. Quels resultats sajan sumegliants al medem studi fatg avant tschintg onns. Tranter las regiuns linguisticas ed ils tips da medias na dettia naginas grondas differenzas.

Dal 2019 eran las dunnas levet pli preschentas en las medias – tenor il studi tar 25% da las persunas sur da qualas i vegn rapportà. Quai stettia en connex cun las chaumas da dunnas e cun las votaziuns naziunalas. Sin il 2020 saja la preschientscha puspè sa reducida.

Grondas differenzas tranter ils temas

Quant ferm che dunnas èn represchentadas en in artitgel u ina reportascha, dependa ferm dal tema. En il sport (13% dals rapports) ed en l'economia (17%) chattan ins ellas il pli pauc. En temas culturals èn ellas cun var 27% represchentadas il pli ferm. Tar ils rapports davart temas politics èn ellas en 23% dals artitgels. Plinavant vegnan dunnas pli pauc dumandadas sco expertas.

Conclusiun: «Cleramain insuffizient»

Tenor las auturas dal studi saja la represchentaziun da las dunnas cleramain insuffizienta. I dovria dapli engaschi per che dunnas vegnan pli savens a pled sco expertas u persunas da cader. Per cuntanscher quella finamira propona il studi in rinforzament da la retschertga schurnalistica sco er las resursas correspundentas.