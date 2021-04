En Svizra manca per part la purschida da canortas per uffants cun in impediment. Quai mussa in nov studi da l’organisaziun per persunas impedidas Procap, sco la «NZZ am Sonntag» scriva. Tenor Procap vivan en Svizra var 9'000 uffants cun in impediment en la vegliadetgna prescolara (0 fin 4 onns). Las mammas lavuran damain savens che mammas cun uffants senza impediment. Sch'i dess offertas da canortas nua ch'ins na stuess betg pajar in pretsch supplementar, sche faschessan var in terz diever da questa purschida.

Grondas differenzas

Las differenzas tranter ils chantuns sajan grondas. Quai pertutgant la purschida sco er la finanziaziun. Tar in terz dals chantuns saja la situaziun manglusa, scriva la NZZ am Sonntag. Savens stoppian ils geniturs surpigliar ils custs supplementars.

Medem pretsch

Procap pretenda ussa ina purschida per tut il sectur nua ch'ins sto pajar per in uffant cun in impediment medem bler sco per in uffant senza impediment. Quai saja ina devisa d'egualitad. Vis sur tut chaschunass quai custs supplementars da 20 fin 30 milliuns francs per onn.

Il mument fatschentan las canortas er la politica. Las cumissiuns da furmaziun dal Cussegl naziunal e dals chantuns sa fatschenta cun il sustegn da canortas.

Ord l'archiv

Uffants cun impediment dovran tgira, bler amur ed attenziun.