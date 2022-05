Gia a l'entschatta da la pandemia saja sa mussà che dunnas ed umens èn stads pertutgads en differenta moda da la crisa. Champs professiunals nua ch'i dat bleras dunnas, sco per exempel la tgira u la tgira d'uffants èn tuttenina vegnids relevants per il sistem.

Uschia han per exempel las scolas serradas u er l'obligatori da homeoffice mess blers arranschaments da tgira davant grondas sfidas. Or da quests motivs ha la Cumissiun federala per dumondas da dunnas EKF dà en lavur quest studi che ha evaluà l'influenza da la crisa sin ils genders.

Constataziuns e recumandaziuns da la EKF en in'egliada Avrir la box Serrar la box Da serrar canortas e scolas impedescha l'integraziun da mammas en il mund da lavur.



La tgira d'uffants sco er la tgira da famiglias e cumplementaras a la scola sajan da rinforzar e finanziar meglier entras il maun public e stoppia vegnir mantegnì er durant crisas.

Obligatori da homeoffice po rinforzar conflicts da cumpatibilitad.



Circumstanzas per homeoffice duain vegnir definidas e la lavur da tgira duai vegnir repartida a moda eguala.

Persunas cun pensums parzials èn spezialmain pertutgadas.



Rinforzar l'integraziun da dunnas en il martgà da lavur ed introducir il dretg per geniturs da reducir lur pensum cura ch'i survegnan in uffant cun il dretg da puspè auzar quest pensum sin il livel oriund.

Persunas cun pajas bassas spezialmain pertutgadas.



Promover cun intenziun la qualificaziun posteriura da dunnas, revalurisar lavur cun pajas bassas ed er porscher meglra protecziun da pajas en cas da crisa.

Largias en la rait da protecziun da persunas emploiadas en perchasas privats.



Porscher sustegn specific per talas persunas.

Effect da l'indemnisaziun entras lavur curta: i mancan datas impurtantas.



Rimnar ed evaluar datas specificas er tenor il gender.

Inegualitads specificas tenor gender èn vegnidas rinforzadas durant la pandemia.



Realisar mesiras d'intervenziun da crisas egualas als genders.

Prendì mesiras sin basa da las sballantschas gia existentas.



Promover cun dapli egualitad la resilienza da l'economia e la societad.

Mesiras han rinforzà sballantscha tranter ils genders

Las scolas ed instituziuns da tgira ch'èn vegnidas serradas han rinforzà la situaziun ch'existiva gia avant la pandemia. Numnadamain la repartiziun da lavur tranter um e dunna. Uschia han las dunnas surpiglià dapli tgira dals uffants ed han reducì lur pensum da lavur. Plinavant ha l'obligatori da homeoffice per part chaschunà conflicts da vegnir cun tut sut in tetg. Sur tut sche las cundiziuns da rom n'eran betg scleridas ed ins ha il medem mument gì a chasa uffants da tgirar.

Las grondas perdentas da la pandemia

Dunnas cun pensums pitschens, perchasas cun entradas bassas ed emploiads en dachasas privats èn stadas las grondas perdentas da la pandemia. Tar dunnas cun in pensum sut 50% è il volumen da lavur sa reducì il pli ferm. Gist la gastronomia è stada ferm pertutgada e quai malgrà il grond agid finanzial entras la Confederaziun. A quest agid finanzial saja tenor il studi da la EKF er d'engraziar ch'il nivel da paja na saja betg sa sbassà en general. Tuttina mussia l'analisa profunda che la situaziun tar las pajas bassas saja anc sa pegiurada. Sur tut perchasas cun entradas bassas – e cun quai surproporziunalmain bleras dunnas – han gudagnà pli pauc.

L'analisa dals daners e nua che quels èn ids, mussian ch'i haja dà pli paucs daners per lavur curta ed agid finanzial en la branscha dad «auters servetschs» uschia per exempel a saluns da coiffeurs u cosmetics, cun in'auta cumpart da dunnas. Fitg perm ha la pandemia tutgà persunas che n'han gì nagina pussaivladad da survegnir agid finanzial. Per exempel persunas ch'èn emploiadas en perchasas privats. Prest 90% da quellas persunas èn dunnas, savens cun pajas fitg bassas ed in status da dimora betg sclerì. Quellas n'èn betg vegnidas sustegnidas mabain avisadas d'ir tar l'assicuranza cunter la dischoccupaziun – malgrà ch'ellas han fatg part durant la pandemia da la gruppa fitg vulnerabla.

Datas impurtantas mancan

A l'entschatta da la pandemia han ins manchentà da rimnar datas directamain specificas er per il gender. Tar la lavur curta per exempel, ch'è stada ina da las mesiras las pli impurtantas enfin la fin dal 2021, na san ins betg exact quants umens e quantas dunnas che han profità da las 13 milliardas investidas. Quai engrevgeschia tenor la EKF l'analisa ma er las lecziuns ch'ins pudess emprender per evitar malgistadads en proximas crisas.

Egualitad fa pli robusta ina societad

Che la pandemia ha pudì rinforzar las inegualitads tranter umens e dunnas, haja da far cun il fatg ch'i deva gia ina sballantscha en la societad, scriva la EKF. Perquai saja impurtant da metter la societad en ina buna ballantscha. Pertge pli eguala ch'ina societad saja e pli robusta ch'ella vegnia en temps da crisas.

Dasper las pretensiuns specificas, vesa la EKF er che la Confederaziun stoppia rinforzar l'egualitad d'umens e dunnas. Expertisas d'egualitad tar crisas stoppian ins resguardar davent da l'entschatta ed er rimnar datas separadas tenor gender ed evaluar talas.