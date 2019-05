Concret èn vegnidas a la glisch chaussas sco cugliunarias da taglia, lavar daners ni er mulestas sexualas. Cumpareglià cun ils trais ulteriurs pajais; la Germania (43%), la Gronda Britannia (40% e la Frantscha (38%) datti en Svizra cun 35% pli paucs problems. 17% da las interpresas han inditgà ils donns finanzials cun dapli che 100'000 euros.Quai tenor il «Whistleblowing Report 2019» che la HTW ha fatg ensemen cun ina firma da la Germania.

Posts d'annunzia

Ils motivs d'endrizzar in post d'annunzia intern èn d'evitar donns finanzials sco era per proteger l'image da las interpresas. Dentant be 59% da las interpresas disponan d'in tal post d'annunzia intern. Ils posts d'annunzia èn en prima linga averts per collavuraturs. Tar var la mesadad da las interpresas pon dentant era clients e furniturs far attent sin tals problems, ma be tar mintga 5avla interpresa po tut la publicitad s'annunziar.

Retschertgas Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Per il studi ha la HTW Cuira e la firma partenaria dumandà 1'392 interpresas cun mintgamai pli che 20 collavuraturs.

