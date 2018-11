L'iniziativa davart las vatgas cun corna ha fatg naufragi. Bunamain 55% dals votants han refusà l'iniziativa. In di suenter la votaziun tractan las bleras gasettas l'iniziativa sco «success remartgabel».

«Success remartgabel» per iniziativa

Il commentari en il «Bündner Tagblatt» è da l'avis ch'i saja vegnì discutà davart il tema, er sche l'iniziativa haja la finala fatg naufragi.

«NZZ Online» titulescha ses artitgel davart l'iniziativa davart las vatgas cun corna cun «Chapeau, Herr Capaul». Ma per tut la simpatia saja er bun che l'iniziativa haja fatg naufragi. Tar in GEA fiss il budget per ils purs anc pli aut, scriva la NZZ.

Il «Tagesanzeiger» discurra d'ina fin per ina «campagna simpatica ed emoziunala». Tut quai che restia als iniziants, saja in success remartgabel. Vinavant recumonda il «Tagesanzeiger» a tgi che vul sustegnair vatgas cun corna da cumprar products da vatgas cun cornas. La finala saja quai pli simpel che subvenziuns.

